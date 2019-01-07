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В России начнутся продажи обновленной версии Renault Dokker Stepway

В первой половине 2019 года в России стартуют продажи обновленной версии Renault Dokker Stepway. Новое авто получило улучшенные накладки на арках и более современные бампера, которые придают изысканный стиль.

В России начнутся продажи обновленной версии Renault Dokker Stepway


Чтобы увеличить проходимость транспортного средства, производители увеличили дорожный просвет. Это позволит Renault Dokker преодолевать сложнейшие участки трассы. Автопроизводитель для автолюбителей предлагает транспортное средство с 1,6-литровой силовой установкой, которая способна генерировать 82 лошадиные силы.

В продаже появятся также автомобили версии Renault Dokker с полуторалитровыми дизельными силовыми агрегатами на 90 лошадиных сил. Каждая версия авто с любой комплектацией получит механическую трансмиссию.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40

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