В России начнутся продажи обновленной версии Renault Dokker Stepway
В первой половине 2019 года в России стартуют продажи обновленной версии Renault Dokker Stepway. Новое авто получило улучшенные накладки на арках и более современные бампера, которые придают изысканный стиль.
Чтобы увеличить проходимость транспортного средства, производители увеличили дорожный просвет. Это позволит Renault Dokker преодолевать сложнейшие участки трассы. Автопроизводитель для автолюбителей предлагает транспортное средство с 1,6-литровой силовой установкой, которая способна генерировать 82 лошадиные силы.
В продаже появятся также автомобили версии Renault Dokker с полуторалитровыми дизельными силовыми агрегатами на 90 лошадиных сил. Каждая версия авто с любой комплектацией получит механическую трансмиссию.
Чтобы увеличить проходимость транспортного средства, производители увеличили дорожный просвет. Это позволит Renault Dokker преодолевать сложнейшие участки трассы. Автопроизводитель для автолюбителей предлагает транспортное средство с 1,6-литровой силовой установкой, которая способна генерировать 82 лошадиные силы.
В продаже появятся также автомобили версии Renault Dokker с полуторалитровыми дизельными силовыми агрегатами на 90 лошадиных сил. Каждая версия авто с любой комплектацией получит механическую трансмиссию.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40