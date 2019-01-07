Жертвы Холокоста имеют высокий уровень продолжительности жизни - Ученые
Ученые обнаружили, что евреи, пережившие Холокост, в среднем живут дольше тех, кого эта трагедия обошла стороной. Но, несмотря на долгожительство, они страдают от множества хронических заболеваний и других недугов.
Компания Maccabi Healthcare Services собрала данные о 39 тысячах страховщиков, переживших Холокост, и 35 тысячах граждан Израиля, которые никогда не покидали пределов своей страны. Оказалось, что евреи, пережившие ужасы геноцида нацистов, живут в среднем до 84,8 лет, а продолжительности жизни их соотечественников, которых Холокост обошел стороной, составила 77,7 лет. При этом парадоксальным образом жертвы Холокоста болеют чаще своих соплеменников.
По словам медика Гидеона Корена, причина такого явления может заключаться в том, что жертвы Холокоста в целом обладают достаточно высоким уровнем здоровья и выносливости. Смертность в нацистских лагерях была колоссальных масштабов, чистки смогли пережить лишь единицы самых крепких людей. Кроме того, пережитый стресс мог повлиять на их эпигенетическую регуляцию активности генов, которая обычно длительное время действует на организм.
Компания Maccabi Healthcare Services собрала данные о 39 тысячах страховщиков, переживших Холокост, и 35 тысячах граждан Израиля, которые никогда не покидали пределов своей страны. Оказалось, что евреи, пережившие ужасы геноцида нацистов, живут в среднем до 84,8 лет, а продолжительности жизни их соотечественников, которых Холокост обошел стороной, составила 77,7 лет. При этом парадоксальным образом жертвы Холокоста болеют чаще своих соплеменников.
По словам медика Гидеона Корена, причина такого явления может заключаться в том, что жертвы Холокоста в целом обладают достаточно высоким уровнем здоровья и выносливости. Смертность в нацистских лагерях была колоссальных масштабов, чистки смогли пережить лишь единицы самых крепких людей. Кроме того, пережитый стресс мог повлиять на их эпигенетическую регуляцию активности генов, которая обычно длительное время действует на организм.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:29