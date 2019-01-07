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Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию к фильму «Звезда родилась»

Знаменитая исполнительница Леди Гага получила премию «Золотой глобус» за композицию к фильму под названием «Звезда родилась». Данная кинокартина стала дебютной режиссерской работой известного актера Брэдли Купера.

Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию к фильму «Звезда родилась»

В фильме «Звезда родилась» главные роли сыграли Брэдли Купер и Леди Гага. В картине рассказывается любовная история официантки и кантри-певца, который злоупотребляет спиртными напитками. Всего к фильму «Звезда родилась» было написано 34 композиции, исполнителями которых стали Брэдли Купер и Леди Гага.

Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию к фильму «Звезда родилась»

Американский институт киноискусства в конце 2018 года внес кинокартину «Звезда родилась» в список 10 лучших фильмов прошлого года. Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию к данной картине. Но вот сам Брэдли Купер остался без заветной награды «Лучшая драма», в данной номинации победил фильм под названием «Богемская рапсодия», режиссером которого стал Брайан Сингер.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

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