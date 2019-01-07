Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию к фильму «Звезда родилась»





В фильме «Звезда родилась» главные роли сыграли Брэдли Купер и Леди Гага. В картине рассказывается любовная история официантки и кантри-певца, который злоупотребляет спиртными напитками. Всего к фильму «Звезда родилась» было написано 34 композиции, исполнителями которых стали Брэдли Купер и Леди Гага.Американский институт киноискусства в конце 2018 года внес кинокартину «Звезда родилась» в список 10 лучших фильмов прошлого года. Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию к данной картине. Но вот сам Брэдли Купер остался без заветной награды «Лучшая драма», в данной номинации победил фильм под названием «Богемская рапсодия», режиссером которого стал Брайан Сингер.