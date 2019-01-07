Эксперты анонсировали рейтинг самых дешевых современных кроссоверов в России





Отечественное транспортное средством расценивается в 489 000 руб. Цена зависит от комплектации. Данное авто неоднократно уже повалялось в ТОП самых доступных версий. Новый кроссовер составил прямую конкуренцию Chevrolet Niva. Это авто разместилось на втором месте. Транспортное средство с минимальным опциональным набором расценивается в 639 000 руб. ТОП-3 бюджетных авто замыкает версия Lifan X50. Модель китайского производства обладает довольно необычным дизайном, а также оформлением салона. Базовая сборка транспортного средства расценивается от 660 000 руб.Четвёртое место заняла Chery Tiggo 2 за 673 000 руб. Пятёрку ТОП замыкает Renault Duster. Цена этого автомобиля начинается от 699 000 руб.