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Эксперты анонсировали рейтинг самых дешевых современных кроссоверов в России

Специалисты анонсировали рейтинг самых дешевых современных кроссоверов на территории России. Первое место досталось российской Lada 4x4.

Эксперты анонсировали рейтинг самых дешевых современных кроссоверов в России


Отечественное транспортное средством расценивается в 489 000 руб. Цена зависит от комплектации. Данное авто неоднократно уже повалялось в ТОП самых доступных версий. Новый кроссовер составил прямую конкуренцию Chevrolet Niva. Это авто разместилось на втором месте. Транспортное средство с минимальным опциональным набором расценивается в 639 000 руб. ТОП-3 бюджетных авто замыкает версия Lifan X50. Модель китайского производства обладает довольно необычным дизайном, а также оформлением салона. Базовая сборка транспортного средства расценивается от 660 000 руб.

Четвёртое место заняла Chery Tiggo 2 за 673 000 руб. Пятёрку ТОП замыкает Renault Duster. Цена этого автомобиля начинается от 699 000 руб.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:16

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