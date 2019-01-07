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Патриарх Кирилл поздравит космонавтов МКС с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит космонавтов, которые находятся на Международной космической станции, с Рождеством Христовым. Информацию распространило информационное агентство РИА Новости.
Патриарх Кирилл поздравит космонавтов МКС с Рождеством

По информации представителей средств массовой информации, патриарх Кирилл свяжется с одним из космонавтов Олегом Кононенко из Центра управления полетами. Сеанс связи предположительно начнется во временной отрезок с 15:30 до 15:45 по московскому времени в понедельник 7 января. Данные поздравления патриархом Московским и всея Руси космонавтов МКС происходят по традиции ежегодно на протяжении многих лет.

Вмести с российским астронавтом на борту Международной космической станции находятся представитель Соединенных Штатов Америки Энн Макклейн и канадец Давид Сан-Жак.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:01

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