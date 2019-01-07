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Очередной шпагат Анастасии Волочковой вызвал негативную реакцию со стороны хейтеров

Балерина Анастасия Волочкова уже традиционно удивляет фолловеров в Сети Instagram своими шпагатами. Очередная растяжка звезды вызвала негативные отзывы со стороны хейтеров.
Очередной шпагат Анастасии Волочковой вызвал негативную реакцию со стороны хейтеров

Знаменитость в микроблоге Instagram выложила очередную фотографию своей двухметровой растяжки, сделанной возле бассейна на отдыхе за границей. Множество недоброжелателей оставили свои негативные комментарии под публикацией. Они попросили звезду придумать что-то новенькое, и перестать на всех фотоснимках позировать в одном и том же положении.

Отметим, что не смотря на частые записи от хейторов, Анастасия Волочкова не перестает демонстрировать подписчикам свое умение садиться на шпагат. Делая подпись к последней фотографии знаменитость посоветовала всем своим недругам «захлебнутся в собственной желчи».



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:47

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