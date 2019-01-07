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Ученые: Из-за инсульта люди имеют проблемы с работой и низкие доходы

Ученые установили, что люди, перенесшие инсульт, зачастую становятся безработными, и у них снижается уровень дохода. Исследования сотрудников Университета Манитобы показали, что причиной этого явления чаще всего становится инвалидность, снижающая работоспособность человека.
Ученые: Из-за инсульта люди имеют проблемы с работой и низкие доходы

По статистике, до 25% людей, перенесших инсульт, были моложе 65 лет, и, по сути, являлись трудоспособными гражданами. Однако недуг вызывает серьезные нарушения в работе организма, из-за чего человек становится менее функциональным. В своем исследовании ученые набрали группу из тех, кто имел проблемы с сердцем и тех, у кого они отсутствовали. Наблюдения показали, что респонденты, имевшие заболевания сердца, получали намного меньше денег по сравнению со здоровыми людьми.

Доктор Аллан Гарланд отметил, что длительное нахождение в госпитале пациента с инсультом приводит к тому, что он не может продолжать полноценно работать. А это в свою очередь приводит к денежным потерям. Кроме того, ситуация со временем усугубляется. Низкие доходы становятся причиной ухудшения состояния здоровья и снижения продуктивности труда.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:39

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