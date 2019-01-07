Ученые: Из-за инсульта люди имеют проблемы с работой и низкие доходы





По статистике, до 25% людей, перенесших инсульт, были моложе 65 лет, и, по сути, являлись трудоспособными гражданами. Однако недуг вызывает серьезные нарушения в работе организма, из-за чего человек становится менее функциональным. В своем исследовании ученые набрали группу из тех, кто имел проблемы с сердцем и тех, у кого они отсутствовали. Наблюдения показали, что респонденты, имевшие заболевания сердца, получали намного меньше денег по сравнению со здоровыми людьми.Доктор Аллан Гарланд отметил, что длительное нахождение в госпитале пациента с инсультом приводит к тому, что он не может продолжать полноценно работать. А это в свою очередь приводит к денежным потерям. Кроме того, ситуация со временем усугубляется. Низкие доходы становятся причиной ухудшения состояния здоровья и снижения продуктивности труда.