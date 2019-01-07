АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Компания Razer провела анонс первого игрового монитора Razer Raptor

Американская компания Razer провела анонс своей разработки игрового монитора Razer Raptor. Знакомство аудитории с новинкой произошло в рамках выставки CES 2019.
Компания Razer провела анонс первого игрового монитора Razer Raptor

На данный момент анонсированная модель находится на одной из первых стадий разработки. Ее выход на потребительский рынок запланирован на вторую половину 2019 года. Официальные представители компании пока не назвали цену девайса.

Одним из значимых аспектов Razer Raptor является внешний вид. Новинка получила поверхность ярко-матового черного цвета. Экран имеет подсветку и установлен на широкой подставке, в заднюю часть которой вставлено пять каналов для придания удобства в прокладке кабелей. Дисплей наградили панелью QSD (2560 x 1440) IPS в 27 дюймов, которая окружена рамками в 2,3 миллиметра. Монитор функционирует с частотой в 144 Гц. Также он имеет поддержку технологии AMD Radeon FreeSync и HDR. Это позволяет играм работать плавно. Новинка от компании Razer приобретет возможность поддерживать «картинку в картинке» и «картинку за картинкой». Данная функция поможет геймерам повысить производительность игр.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Малинин рассказал, что песня «Котенок»
Компания Razer провела анонс первого игрового
Команда Полины Гагариной устроила ей несколько
Самые необычные рождественские традиции в разных
Ученые: Медицинское оборудование представляет
Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем
В Сирии открыли места библейской истории для
На поверхности Меркурия уфолог нашел инопланетную
Некоторые продукты могут помочь людям справиться
Владимир Путин встретил Рождество в
Алла Пугачева ушла со сцены после достижения
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет
Максим Галкин поздравил с Рождеством православных
В Сети появились первые фото iPhone 2019 года с
Светлана Лобода порадовала поклонников своей
Тяжелая болезнь унесла жизнь финалистки «Битвы
Версия смартфона Lenovo Z5s выйдет тиражом 4160
Анна Семенович поздравила своих поклонников с
Ученые нашли метод, позволяющий предсказать
Последняя версия Flyme для смартфонов Meizu
Сергей Жуков из «Руки вверх!» опубликовал фото,
Эксперты рассказали, как не попасть в аварию,
Регина Тодоренко рассказала, почему она не спит с
Ученые открыли новый способ уничтожения рака
Эксперты развеяли мифы о близнецах
Канадец сбросил почти 150 кг из-за чувства стыда
Билл Гейт: Ядерная энергия является единственным
Складной Galaxy X получит мощную батарею и
В Челябинской области обнаружили самый высокий
Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и
Просмотреть все новости