Компания Razer провела анонс первого игрового монитора Razer Raptor





На данный момент анонсированная модель находится на одной из первых стадий разработки. Ее выход на потребительский рынок запланирован на вторую половину 2019 года. Официальные представители компании пока не назвали цену девайса.Одним из значимых аспектов Razer Raptor является внешний вид. Новинка получила поверхность ярко-матового черного цвета. Экран имеет подсветку и установлен на широкой подставке, в заднюю часть которой вставлено пять каналов для придания удобства в прокладке кабелей. Дисплей наградили панелью QSD (2560 x 1440) IPS в 27 дюймов, которая окружена рамками в 2,3 миллиметра. Монитор функционирует с частотой в 144 Гц. Также он имеет поддержку технологии AMD Radeon FreeSync и HDR. Это позволяет играм работать плавно. Новинка от компании Razer приобретет возможность поддерживать «картинку в картинке» и «картинку за картинкой». Данная функция поможет геймерам повысить производительность игр.