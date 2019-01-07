Команда Полины Гагариной устроила ей несколько сюрпризов на концерте

Недавно состоялось заключительное выступление Полины Гагариной в рамках ее гастрольного тура под названием "Полина". Команда певицы решила ей устроить несколько сюрпризов. Накануне исполнительница показала небольшое видео у себя в Instagram. В комментарии к посту Полина Гагарина написала: "Вчера моя команда по - настоящему чудила. А мне, во что бы то ни стало, предстояло продолжать петь!". Также знаменитость описала несколько самых смешных сюрпризов от команды.Подписчики певицы пришли в восторг от увиденного. Они начали писать: "Самое крутое то, как вы на это реагируете, Полина)", "Когда эфир? Хочу посмотреть полностью", "Очень круто!! Супер ребята!!", "Ваше шоу Полина, самое лучшее, что я видела)", "Ха-ха молодцы ребята)", "Супер, и вы Полина хорошо отреагировали". Всего за сутки видео успели просмотреть более 58 тысяч пользователей Сети.