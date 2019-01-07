Самые необычные рождественские традиции в разных странах мира





Британцы никогда не встречают праздники без веток омелы, украшая ими свои дома. Если девушка задержится под ними во время Рождества, то любой мужчина после поцелуя сможет взять ее в жены. Итальянцы предпочитают избавляться от старых вещей, выбрасывая их из окон домов. Таким образом, люди избавляются от негатива, а также красный цвет является главным оттенком зимы.Австрийцы верят, что непослушных детей в это время наказывает злой Крампус, заходящий в дома с розгами, а также может забрать проказников с собой. Японцы с нетерпением ждут Рождества, потому что получают тройные премии от работодателей, но еще они украшают свои квартиры искусственными елками необычных расцветок. Австралийский Санта Клаус развозит подарки на кенгуру вместо оленей, а жители страны собираются в парках, чтобы спеть праздничные песни.Население Бразилии украшает елку ватой из-за отсутствия снега в стране, а также веселится на улице вместо семейных посиделок. Американцы с шотландскими корнями готовят рождественские блюда из свинины, а бывшие ирландцы ставят на стол индейку. Немцы включают в меню гуся, а итальянцы балуют себя деликатесами из трески. Россияне с раннего утра начинают колядовать, поздравляя соседей и друзей с рождением Христа, а вечером вся семья собирается за столом.