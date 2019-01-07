Ученые: Медицинское оборудование представляет смертельную опасность
Ученые пришли к выводу, что медицинское оборудование может представлять опасность для здоровых посетителей поликлиники. Дело в том, что врачи иногда забывают провести дезинфекцию своих приборов, поэтому на них скапливаются болезнетворные бактерии, способные заразить пациента.
Так, по словам Линды Грин, одним из самых опасных приборов является стетоскоп. За один день врач может обследовать им множество пациентов, и не удосужиться провести дезинфекцию прибора из-за потока людей. На поверхности стетоскопа за это время успевают скопиться стафилококки, грамположительные бактерии, синегнойные палочки и энтерококки. Все они вызывают различные заболевания, в том числе дерматит и пневмонию.
Эксперт полагает, что пренебрежительное отношение к дезинфицирующим процедурам может стать причиной летального исхода. Чтобы избежать смертельных случаев, необходимо пересмотреть культуру гигиены и как можно чаще проводить антибактериальную обработку всего медицинского оборудования.
Так, по словам Линды Грин, одним из самых опасных приборов является стетоскоп. За один день врач может обследовать им множество пациентов, и не удосужиться провести дезинфекцию прибора из-за потока людей. На поверхности стетоскопа за это время успевают скопиться стафилококки, грамположительные бактерии, синегнойные палочки и энтерококки. Все они вызывают различные заболевания, в том числе дерматит и пневмонию.
Эксперт полагает, что пренебрежительное отношение к дезинфицирующим процедурам может стать причиной летального исхода. Чтобы избежать смертельных случаев, необходимо пересмотреть культуру гигиены и как можно чаще проводить антибактериальную обработку всего медицинского оборудования.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:49