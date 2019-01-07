Ученые: Медицинское оборудование представляет смертельную опасность





Так, по словам Линды Грин, одним из самых опасных приборов является стетоскоп. За один день врач может обследовать им множество пациентов, и не удосужиться провести дезинфекцию прибора из-за потока людей. На поверхности стетоскопа за это время успевают скопиться стафилококки, грамположительные бактерии, синегнойные палочки и энтерококки. Все они вызывают различные заболевания, в том числе дерматит и пневмонию.Эксперт полагает, что пренебрежительное отношение к дезинфицирующим процедурам может стать причиной летального исхода. Чтобы избежать смертельных случаев, необходимо пересмотреть культуру гигиены и как можно чаще проводить антибактериальную обработку всего медицинского оборудования.