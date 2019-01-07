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Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем Лазаревым

На странице в Instagram знаменитой певицы Ани Лорак появилось фото с Сергеем Лазаревым. Своим новым постом исполнительница "подогрела" слухи о романе коллегой по сцене.

Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем Лазаревым

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались несколько месяцев назад. С тех пор певица была одна, но оказалась, что новогодние праздники исполнительница не стала встречать в одиночестве. На странице Ани Лорак в Instagram был опубликован снимок, на котором знаменитость запечатлена с Сергеем Лазаревым. В комментарии к фото певица написала: "Merry Christmas! Друзья всегда рядом!".

Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем Лазаревым

Многие подписчики исполнительницы решили, что на фотографии знаменитости выглядят совсем не как друзья. Они начали писать: "Ну-ну, друзья))) Мы так и подумали)", "Что-то у Серёжи взгляд коварный, явно не дружеский, а любовный", "Верю что не только друзья. Вы отлично смотритесь как пара", "Красивая пара. Очень подходят друг другу". Всего за несколько десятков минут новый пост Ани Лорак собрал более 124 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:35

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