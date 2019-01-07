Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем Лазаревым
На странице в Instagram знаменитой певицы Ани Лорак появилось фото с Сергеем Лазаревым. Своим новым постом исполнительница "подогрела" слухи о романе коллегой по сцене.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались несколько месяцев назад. С тех пор певица была одна, но оказалась, что новогодние праздники исполнительница не стала встречать в одиночестве. На странице Ани Лорак в Instagram был опубликован снимок, на котором знаменитость запечатлена с Сергеем Лазаревым. В комментарии к фото певица написала: "Merry Christmas! Друзья всегда рядом!".
Многие подписчики исполнительницы решили, что на фотографии знаменитости выглядят совсем не как друзья. Они начали писать: "Ну-ну, друзья))) Мы так и подумали)", "Что-то у Серёжи взгляд коварный, явно не дружеский, а любовный", "Верю что не только друзья. Вы отлично смотритесь как пара", "Красивая пара. Очень подходят друг другу". Всего за несколько десятков минут новый пост Ани Лорак собрал более 124 тысяч лайков.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались несколько месяцев назад. С тех пор певица была одна, но оказалась, что новогодние праздники исполнительница не стала встречать в одиночестве. На странице Ани Лорак в Instagram был опубликован снимок, на котором знаменитость запечатлена с Сергеем Лазаревым. В комментарии к фото певица написала: "Merry Christmas! Друзья всегда рядом!".
Многие подписчики исполнительницы решили, что на фотографии знаменитости выглядят совсем не как друзья. Они начали писать: "Ну-ну, друзья))) Мы так и подумали)", "Что-то у Серёжи взгляд коварный, явно не дружеский, а любовный", "Верю что не только друзья. Вы отлично смотритесь как пара", "Красивая пара. Очень подходят друг другу". Всего за несколько десятков минут новый пост Ани Лорак собрал более 124 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:35