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В Сирии открыли места библейской истории для паломников

Сирийские власти открыли для паломников места библейской истории. В список вновь доступных святынь попали Пещера первой крови и гробница Авеля.
В Сирии открыли места библейской истории для паломников

Ветхозаветные святыни в Сирии были закрыты более шести лет назад. Это произошло из-за начала войны в стране. Однако, как сообщают представители средств массовой информации, святые места снова стали доступны для визитов верующих. Местные представители власти разрешили паломникам посещать Пещеру первой крови, которая размещена в Дамаске на горе Касьюн, а также гробницу Авеля, находящуюся в мечете, расположенной недалеко от столицы.

По словам хранителя гробницы Фози Сакыра, ежедневно святыню посещает примерно три сотни человек. Отметим, что до закрытия ветхозаветные святые места каждый день посещало около полутора тысяч туристов. Мухаммад Мухлиф Мухаммад - представитель святыни Пещера первой крови, рассказал журналистам, что для того, чтобы начать запуск желающих в комплекс, его реставрировали на протяжении двух месяцев. Напомним, легенда гласит, что в Дамаском святом месте совершилось первое библейское убийство. Каин убил Авеля.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:22

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