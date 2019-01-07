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На поверхности Меркурия уфолог нашел инопланетную черную структуру

Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на поверхности Меркурия необычную структуру черного цвета инопланетного происхождения. Загадочный артефакт исследователь нашел во время изучения фотоснимков ближайшей к Солнцу планеты, сделанных космическим агентством NASA.
На поверхности Меркурия уфолог нашел инопланетную черную структуру

Снимки с пометками места, где находится странный объект, уфолог опубликовал на своем официальном сайте. На изображении можно увидеть длинный черный объект. Уорринг полагает, что структура обладает отражательной способностью, поэтому ее невозможно отследить радарами.

Скотт Уорринг убежден в том, что объект имеет инопланетное происхождение. Однако ему непонятно, почему пришельцы, которые гипотетически возвести могли структуру, совсем не прячутся от людей. Возможно, они считают, что человечество для них не несет угрозы. Или же сами пришельцы настроены дружелюбно, а потому у них нет причин скрываться от людских глаз.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:12

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