Некоторые продукты могут помочь людям справиться с заложенностью носа во время простуды
Ученые после проведенных исследований составили список лучших продуктов, которые необходимо включить в рацион во время простуды. Они помогут людям справиться с заложенностью носа, не прибегая к лекарственным препаратам.
Ананас имеет большое количество веществ, защищающих слизистые оболочки носа, а арбузы могут избавить человека от дискомфорта благодаря минеральным соединениям. Имбирь всегда считался лучшим природным целителем, имеющим противовоспалительные свойства, а хрен благодаря фитонцидам уничтожает вирусы и бактерии.
Специалисты советуют людям обратить внимание на куриный бульон, помогающий при кашле. Затем в перечень вошел яблочный уксус, который можно развести водой и подогреть для ингаляций. В рационе должны быть цитрусовые и специи, но не стоит пренебрегать луком, а также больше пить горячей воды.
Ананас имеет большое количество веществ, защищающих слизистые оболочки носа, а арбузы могут избавить человека от дискомфорта благодаря минеральным соединениям. Имбирь всегда считался лучшим природным целителем, имеющим противовоспалительные свойства, а хрен благодаря фитонцидам уничтожает вирусы и бактерии.
Специалисты советуют людям обратить внимание на куриный бульон, помогающий при кашле. Затем в перечень вошел яблочный уксус, который можно развести водой и подогреть для ингаляций. В рационе должны быть цитрусовые и специи, но не стоит пренебрегать луком, а также больше пить горячей воды.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:54