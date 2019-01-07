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Некоторые продукты могут помочь людям справиться с заложенностью носа во время простуды

Ученые после проведенных исследований составили список лучших продуктов, которые необходимо включить в рацион во время простуды. Они помогут людям справиться с заложенностью носа, не прибегая к лекарственным препаратам.
Некоторые продукты могут помочь людям справиться с заложенностью носа во время простуды

Ананас имеет большое количество веществ, защищающих слизистые оболочки носа, а арбузы могут избавить человека от дискомфорта благодаря минеральным соединениям. Имбирь всегда считался лучшим природным целителем, имеющим противовоспалительные свойства, а хрен благодаря фитонцидам уничтожает вирусы и бактерии.
Специалисты советуют людям обратить внимание на куриный бульон, помогающий при кашле. Затем в перечень вошел яблочный уксус, который можно развести водой и подогреть для ингаляций. В рационе должны быть цитрусовые и специи, но не стоит пренебрегать луком, а также больше пить горячей воды.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:54

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