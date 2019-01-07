В Сети появились первые фото iPhone 2019 года с тройной камерой





Презентация новинок от американской компании Apple проходит ежегодно в начале осени. Однако, рендеры нового мобильного телефона уже попали в Сеть. Эксперты предполагают, что смартфон 2019 года будет иметь три камеры на панели сзади. По словам инсайдеров, которые и «слили» фотографии на обозрение широкой аудитории, разработчики планируют разместить камеры в одном блоке квадратной формы. Данный блок, скорее всего будет значительно выступать, а камеры в нем будут располагаться треугольником. Две – одна над одной, а третья немного вдали. Некоторые источники говорят о том, что в этом году Apple выпустит, как бюджетные, так и люксовые модели iPhone.Отметим, что представители корпорации официально еще не подтвердили информацию, попавшую в Сеть.