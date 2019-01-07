АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Сети появились первые фото iPhone 2019 года с тройной камерой

В Интернете появились первые фото смартфона от Apple, который выйдет в 2019 году. Предполагается, что новый iPhone наградят тремя камерами.
В Сети появились первые фото iPhone 2019 года с тройной камерой

Презентация новинок от американской компании Apple проходит ежегодно в начале осени. Однако, рендеры нового мобильного телефона уже попали в Сеть. Эксперты предполагают, что смартфон 2019 года будет иметь три камеры на панели сзади. По словам инсайдеров, которые и «слили» фотографии на обозрение широкой аудитории, разработчики планируют разместить камеры в одном блоке квадратной формы. Данный блок, скорее всего будет значительно выступать, а камеры в нем будут располагаться треугольником. Две – одна над одной, а третья немного вдали. Некоторые источники говорят о том, что в этом году Apple выпустит, как бюджетные, так и люксовые модели iPhone.

Отметим, что представители корпорации официально еще не подтвердили информацию, попавшую в Сеть.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Некоторые продукты могут помочь людям справиться
Владимир Путин встретил Рождество в
Алла Пугачева ушла со сцены после достижения
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет
Максим Галкин поздравил с Рождеством православных
В Сети появились первые фото iPhone 2019 года с
Светлана Лобода порадовала поклонников своей
Тяжелая болезнь унесла жизнь финалистки «Битвы
Версия смартфона Lenovo Z5s выйдет тиражом 4160
Анна Семенович поздравила своих поклонников с
Ученые нашли метод, позволяющий предсказать
Последняя версия Flyme для смартфонов Meizu
Сергей Жуков из «Руки вверх!» опубликовал фото,
Эксперты рассказали, как не попасть в аварию,
Регина Тодоренко рассказала, почему она не спит с
Ученые открыли новый способ уничтожения рака
Эксперты развеяли мифы о близнецах
Канадец сбросил почти 150 кг из-за чувства стыда
Билл Гейт: Ядерная энергия является единственным
Складной Galaxy X получит мощную батарею и
В Челябинской области обнаружили самый высокий
Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и
Ferrari 250 GTO стал стоить больше, чем мешок
Jenax привезёт на CES 2019 «уникальную» гибкую
Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave
Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU появятся в 2020 году
Автопроизводители Швеции и Китая объединились для
Представителем России на «Евровидении» может
Учёные: Земля постепенно отдаляется от Солнца
Игорь Николаев празднует Сочельник с отцом Олегом
Просмотреть все новости