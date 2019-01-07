Светлана Лобода порадовала поклонников своей растяжкой в Instagram

Звезда вместе с наследницами отдыхает на курорте в теплых краях, а также приучает к физическим нагрузкам дочь Евангелину. В сюжете она закинула ногу на перила террасы бунгало, а подписчики сразу обратили внимание на великолепную фигуру своего кумира. Они засыпалиСветлану Лободу лестными комплиментами, восхищаясь ее стройностью и гибкостью.Некоторые фанаты считают, что артистка слишком похудела после рождения дочери. Они советуют ей немного поправиться, чтобы не причинить вред здоровью. Пользователи Сети тоже позитивно оценили тренировки исполнительницы, пожелав ей отличного отдыха и творческого настроения.