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Светлана Лобода порадовала поклонников своей растяжкой в Instagram

Светлана Лобода после рождения второго ребенка быстро пришла в форму благодаря спортивным тренировкам, а также она не забывает о занятиях даже во время отпуска. Певица порадовала поклонников своей растяжкой, опубликовав видео в Instagram.
Светлана Лобода порадовала поклонников своей растяжкой в Instagram

Звезда вместе с наследницами отдыхает на курорте в теплых краях, а также приучает к физическим нагрузкам дочь Евангелину. В сюжете она закинула ногу на перила террасы бунгало, а подписчики сразу обратили внимание на великолепную фигуру своего кумира. Они засыпали
Светлану Лободу лестными комплиментами, восхищаясь ее стройностью и гибкостью.

Некоторые фанаты считают, что артистка слишком похудела после рождения дочери. Они советуют ей немного поправиться, чтобы не причинить вред здоровью. Пользователи Сети тоже позитивно оценили тренировки исполнительницы, пожелав ей отличного отдыха и творческого настроения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:47

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