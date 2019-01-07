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Анна Семенович поздравила своих поклонников с Рождеством в Instagram

Анна Семенович решила провести новогодние праздники на французском курорте Val Thorens. Певица поздравила своих поклонников с Рождеством, опубликовав новое фото в Instagram.
Анна Семенович поздравила своих поклонников с Рождеством в Instagram

Звезда не захотела наслаждаться отдыхом в экзотических странах, потому что любит активно проводить время и кататься на лыжах. В сюжете Анна Семенович позирует на фоне заснеженных гор, отметив, что ее каникулы уже начались.
Анна Семенович поздравила своих поклонников с Рождеством в Instagram

Исполнительница шутливо упомянула о глинтвейне, который нужно обязательно выпить в праздничную ночь, а дальше пожелала всем своим подписчикам счастья. “Кайфуйте от жизни и не забудьте сегодня ночью загадать желание, и пусть оно обязательно сбудется! Чудесного Рождества вам”, - написала артистка в небольшом посте. Пользователи Сети сразу отреагировали на поздравление, пожелав своему кумиру творческих успехов и отличного отпуска.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:11

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