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Последняя версия Flyme для смартфонов Meizu принесет новый режим для водителей

Разработчики из Meizu заявили, что последняя версия прошивки Flyme 7.2 выйдет уже в течение ближайших недель, но лишь для небольшого числа бета-тестеров. Напомним, что на данный момент самой распространенной версией прошивки для девайсов компании является Flyme 7.1.5.0.
Последняя версия Flyme для смартфонов Meizu принесет новый режим для водителей

Уже к 8 января обновление получат владельцы самых последних моделей Meizu - 16th, 16th Plus и 16 X, еще через несколько недель новую прошивку стоит ожидать и пользователям более старых моделей смартфонов вроде Meizu M3 Max или Meizu MX 6. Ключевое нововведение Flyme 7.2 заключается в появлении совершенно нового режима для водителей с обновленным и удобным интерфейсом.

Большинство функций будут выполняться с помощью модернизированного голосового помощника, поэтому прикасание к дисплею и наблюдение за ним, в целом, не требуется. Изменения коснулись и домашнего экрана.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

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