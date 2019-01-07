Последняя версия Flyme для смартфонов Meizu принесет новый режим для водителей





Уже к 8 января обновление получат владельцы самых последних моделей Meizu - 16th, 16th Plus и 16 X, еще через несколько недель новую прошивку стоит ожидать и пользователям более старых моделей смартфонов вроде Meizu M3 Max или Meizu MX 6. Ключевое нововведение Flyme 7.2 заключается в появлении совершенно нового режима для водителей с обновленным и удобным интерфейсом.Большинство функций будут выполняться с помощью модернизированного голосового помощника, поэтому прикасание к дисплею и наблюдение за ним, в целом, не требуется. Изменения коснулись и домашнего экрана.