Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave появятся на британском рынке





Kia Stonic Mixx будет стоить примерно 1,54 миллиона рублей, а вот Picanto Wave будет достаточно бюджетной моделью стоимостью чуть более миллиона рублей. Первая модель получит белую расцветку и оранжевые контрастные детали, а также черный обвес и обновленные колёсные арки. Оранжевый цвет будет преобладать и в интерьере. В подкапотном пространстве разместится 1,0-литровый мотора на 120 лошадиных сил.Picanto Wave будет отличаться необычной окраской кузова Celestial Blue, тканевой оббивкой в джинсовом цвете и новыми 15-дюймовыми легкосплавными дисками. В качестве силовой установки будет функционировать 1,0-литровый движок на 65 лошадиных сил. На отечественном авторынке появление машин не ожидается.