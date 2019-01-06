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Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave появятся на британском рынке

Автоконцерн из Южной Кореи Kia подготовил специальные модификации моделей Stonic Mixx и Picanto Wave. Стоит отметить, что это британские эксклюзивы, запущенные компанией на этот рынок для повышения интереса к своему бренду.
Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave появятся на британском рынке

Kia Stonic Mixx будет стоить примерно 1,54 миллиона рублей, а вот Picanto Wave будет достаточно бюджетной моделью стоимостью чуть более миллиона рублей. Первая модель получит белую расцветку и оранжевые контрастные детали, а также черный обвес и обновленные колёсные арки. Оранжевый цвет будет преобладать и в интерьере. В подкапотном пространстве разместится 1,0-литровый мотора на 120 лошадиных сил.

Picanto Wave будет отличаться необычной окраской кузова Celestial Blue, тканевой оббивкой в джинсовом цвете и новыми 15-дюймовыми легкосплавными дисками. В качестве силовой установки будет функционировать 1,0-литровый движок на 65 лошадиных сил. На отечественном авторынке появление машин не ожидается.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:38

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