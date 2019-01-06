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Автопроизводители Швеции и Китая объединились для создания нового автомобиля

Автопроизводители из Швеции и Китая объединили свои усилия для создания нового автомобиля. Кроссовер под названием FY11 получил платформу и некоторые элементы дизайна от модели Volvo XC40.

Автопроизводители Швеции и Китая объединились для создания нового автомобиля

Автопроизводители из Швеции и Китая Geely и Volvo не так давно совместно разработали новую платформу CMA, которая уже, как оказалось, задействована в конструкции нового кроссовера под названием FY11. Кроме того, новинка также частично получила схожий с моделью Volvo XC40 дизайн, но о силовых характеристиках разработчики пока ничего не сообщают.


Компания Geely не спешит раскрывать подробностей о готовящейся к выходу новинке, но уверяет, что её презентация состоится совсем скоро.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:18

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