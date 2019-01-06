Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU появятся в 2020 году





Отметим, что 7-нм технология уже не является уникальной на графическом рынке. Выход таких графических ускорителей не так давно анонсировали в AMD и Navi. NVIDIA, в свою очередь, не торопится в освоении вышеназванных норм и все ещё довольствуется технологией 12-нм, по которой производятся видеокарты Turing. Несколько дней назад в японских СМИ появилась информация, что новейший 7-нм EUV-техпроцесс бренда Samsung будут использовать и в IBM, и в NVIDIA.Южнокорейская компания запустит первое тестирование 7-нм изделий лишь через полгода, а старт массового производства состоится ближе к 2020 году. Поэтому напрашивается вывод о том, что новая генерация видеокарт NVIDIA под названием Ampere выйдет не раньше, чем через год.