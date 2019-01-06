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Представителем России на «Евровидении» может стать Филипп Киркоров

В этом году представителем России на «Евровидении» может стать 51-летний Филипп Киркоров. Об этом впервые заговорили депутаты Госдумы, являющиеся членами экспертного совета по развитию информационного общества.

Представителем России на «Евровидении» может стать Филипп Киркоров


В Госдуме уже всерьёз задумались над выбором идеального кандидата, которого смело можно будет отправить на международный песенный конкурс «Евровидение» в Тель-Авив. Оказалось, что наиболее подходящим вариантом пока остаётся Филипп Киркоров, который, по мнению экспертного совета по развитию информационного общества, знает конкурс от и до, а также имеет огромный опыт создания ярких и фееричных шоу, которые там как раз и нужны. Кроме того, глава экспертного совета напомнил коллегам о том, что в 1995 году Филипп Бедросович хоть и представлял уже РФ на «Евровидении», но занял лишь 17-е место из-за недостаточного количества времени для подготовки (тогда у него была всего 1 неделя), а потому ему явно есть за чем туда возвращаться в качестве участника.

Стоит отметить, что предложение депутатов Госдумы не является окончательным решением, и на данный момент точно неизвестно, кто же именно будет представлять Россию в мае на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 20:15

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