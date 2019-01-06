Игорь Николаев празднует Сочельник с отцом Олегом в храме города Александрова

Игорь Николаев опубликовал накануне Рождества трогательный пост, в котором сообщил, что поздравляет всех православных с наступающим праздником и пожелал всем христианам мира в сердцах. При этом артист обнародовал несколько фотографий с отцом Олегом и его семьей. На одной из фотографий певец стоит со священнослужителем на фоне храма, на второй – в окружении его семьи. Многочисленные подписчики в ответ принялись поздравлять звездного певца и его семью с рождественскими праздниками и желать ему всего самого доброго.«И Вас с Наступающим Рождеством! Счастья, тепла, больше улыбайтесь», «С праздником Рождества Христова! Мира в душе, Ангела всегда рядом! Слава Богу за все!», «С праздником Великим! Мы вчера с внучкой там были, И Вас с Рождеством! Счастья, здоровья, успехов!», «С Рождеством Христовым вас. Желаю мира и добра», - пишут многочисленные поклонники.Пост Игоря Николаева за считанные часы собрал огромное количество отметок «Нравится» и такое же большое количество поздравительных комментариев.