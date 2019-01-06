Андрей Малахов принял эстафету #верую от Николая Баскова и прочел Евангелие вслух

Андрей Малахов сообщил, что с радостью примет участие в акции и передаст эстафету Борису Корчевникову, который предложил ведущему принять участие в специальном проекте на телевизионном канале Спас. Шоумен поздравил своих поклонников с Рождеством и пообещал, что зрители смогут увидеть акцию сразу после окончания трансляции службы в Храме Христа Спасителя. В то же время Николай Басков в честь православного праздника обнародовал в своем блоге в соцсети Instagram видео с концерта «Верую» с песней «Аллилуйя». Певец отметил, что перед Рождеством каждый человек молится о здравии, благополучии и удаче для близких. Преодолеть трудности, выдержать все испытания и сохранить надежду на лучшее помогут Евангелие и Псалтыри, в которых имеется множество важных строк.К слову, идея запустить акцию #верую поступила от Совета по делам молодежи при Святейшем Патриархе Кирилле. В ней уже приняли участие Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Виктория Лопырева и многие другие знаменитости.