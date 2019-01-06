Кроссовер Kamiq от Skoda вызвал настоящий ажиотаж на авторынке





Летом минувшего года на авторынке Китая появилась новая модель паркетника Kamiq от Skoda, которая, как оказалось, вызвала настоящий ажиотаж среди покупателей. Производители даже не рассчитывали на такой спрос, но, судя по отчётам компании за период с июня по декабрь 2018 года, в Поднебесной было реализовано порядка 33 тысяч машин данной модели.Skoda Kamiq представлена покупателям с 1,5-литровым двигателем, работающем на бензине, мощностью в 110 лошадиных сил. По габаритам он полностью идентичен с Hyundai Creta, а базовая его комплектация на первичном рынке обойдётся автолюбителю в 1 миллион 110 тысяч рублей.