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Версия смартфона Lenovo Z5s выйдет тиражом 4160 единиц и будет стоить 290 долларов

Как известно, около месяца назад бренд Lenovo представил смартфон Lenovo Z5s, поступивший на рынок стоимостью около 205 долларов. Модификация была оснащена 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Накануне же стало известно о выходе более мощной версии смартфона, получившего название Lenovo Z5s Zhu Yilong Custom Edition за 290 долларов.
Версия смартфона Lenovo Z5s выйдет тиражом 4160 единиц и будет стоить 290 долларов

Предположительно, устройство будет впервые показано в рамках мероприятия Consumer Electronic Show 2019. Данный девайс получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Отметим, что выпуск устройства состоится в очень ограниченном тираже – не более 4,1 тысячи экземпляре. На корпусе аппарата выгравирована подпись известного китайского артиста Чжу Илуна.

Помимо этого, покупателями достанется постер и фотография с автографом знаменитости. Уже с 12 января смартфон появится в продаже, а его цена составит 290 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:20

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