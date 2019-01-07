Версия смартфона Lenovo Z5s выйдет тиражом 4160 единиц и будет стоить 290 долларов





Предположительно, устройство будет впервые показано в рамках мероприятия Consumer Electronic Show 2019. Данный девайс получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Отметим, что выпуск устройства состоится в очень ограниченном тираже – не более 4,1 тысячи экземпляре. На корпусе аппарата выгравирована подпись известного китайского артиста Чжу Илуна.Помимо этого, покупателями достанется постер и фотография с автографом знаменитости. Уже с 12 января смартфон появится в продаже, а его цена составит 290 долларов.