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Ребёнка Меган Маркл и принца Гарри могут лишить звания «Его Королевское Высочество»

Будущего ребёнка Меган Маркл и принца Гарри могут лишить права на звание «Его Королевское Высочество» ещё до рождения. Оказалось, что получить возможность подобного обращения автоматически малыш не может, да и сам отец ранее хотел для наследника «нормальной жизни».

Ребёнка Меган Маркл и принца Гарри могут лишить звания «Его Королевское Высочество»


Герцогиня Сассексская Меган Маркл и принц Гарри уже через несколько месяцев ожидают появления на свет своего первого ребёнка, но, как оказалось, его могут лишить права на звание «Его Королевское Высочество». Всё дело в том, что по более чем 100-летнему распоряжению Георга V, только сын старшего наследника принца Уэльского может использовать это обращение автоматически после рождения, всем же остальным необходимо сначала получить на это соответствующее разрешение, которое семье пока не выдавалось.

Скорее всего, как полагает общественность, наследник Меган Маркл от принца Гарри лишиться права на звание «Его Королевское Высочество», так как несколько лет назад принц уже заявлял, что был бы рад, если бы его дети жили «нормальной жизнью».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:50

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