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Анна Михалкова рассказала, как стыдилась родной матери

Актриса Анна Михалкова откровенно рассказала о том, почему стыдилась родной матери. Как оказалось, знаменитость смущала страсть родительницы к танцам.
Анна Михалкова рассказала, как стыдилась родной матери

По словам Анны Михалковой, она стыдилась матери в подростковом возрасте, поскольку супруга знаменитого режиссера всегда обожала танцевать и все семейные праздники заканчивались ее зажигательным выступлением. Будучи ребенком, актриса очень стеснялась того, что ее мама настолько темпераментно танцует, однако позже выяснилось, что и она унаследовала эту страсть. Теперь «главной зажигалкой» в семье является сама Анна, но к счастью, ее детей мамины танцы совершенно не смущают, впрочем, звезда не исключает, что они могут пока просто не признаваться в этом.
Анна Михалкова рассказала, как стыдилась родной матери

Анна Михалкова не стала демонстрировать поклонникам свои умения, однако призналась, что когда она выходит на танцпол, гости почтительно расходятся.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:11

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