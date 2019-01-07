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Сергей Жуков из «Руки вверх!» опубликовал фото, на котором позирует в стиле Волочковой

Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков опубликовал новое фото, на котором позирует в совершенно неожиданном образе. Певец предстал в стиле Анастасии Волочковой, копируя ее знаменитый шпагат.
Сергей Жуков из «Руки вверх!» опубликовал фото, на котором позирует в стиле Волочковой

Новая фотография появилась в Instagram Сергея Жукова. Снимок оказался не совсем обычным, для его усовершенствования автор использовал фотошоп, благодаря которому создал видимость, что сидит в знаменитом шпагате Анастасии Волочковой в балетной пачке небесно-голубого цвета. Под фото певец сообщил, что усердно репетирует, готовясь к новому туру, и пообещал порадовать поклонников новым амплуа. Подписчики признались, что ждут приезда Сергея Жукова в Нью-Йорк, Владивосток, Тамбов, Уфу и другие города. Пользователи пишут, что опубликованный снимок «крутой», а Волочкова «нервно отдыхает» после него в сторонке.
Сергей Жуков из «Руки вверх!» опубликовал фото, на котором позирует в стиле Волочковой

За несколько часов фотография Сергея Жукова в балетной пачке собрала свыше 50 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 07:00

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