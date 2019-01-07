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Регина Тодоренко рассказала, почему она не спит с Владом Топаловым по ночам

Звездная телеведущая, которая совсем недавно стала впервые мамой, Регина Тодоренко рассказала, что ей с супругом Владом Топаловым мешает спать по ночам. Оказывается, знаменитая пара в новогодние каникулы пытается выполнить собственный «план максимум».
Регина Тодоренко рассказала, почему она не спит с Владом Топаловым по ночам

Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует рядом с Владом Топаловым на фоне засыпанного снегом загородного дома. Выглядят супруги при этом совершенно счастливыми и отдохнувшими. Под снимком теледива сообщила, что минувшую ночь они вообще не спали, а по ним и не сказать. Регина Тодоренко призналась, что они с супругом смотрят сериал «Анатомия Страсти», читают книги «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, а также «Самая важная книга для родителей» психолога Юлии Гиппенрейтер и «Чего хочет ваш малыш» Трейси Хогг. В конце поста звезда добавила, что семья продолжает вести работу над собой и поинтересовалась, как обстоят дела у подписчиков.
Регина Тодоренко рассказала, почему она не спит с Владом Топаловым по ночам

Поклонники принялись рекомендовать другие книги, которые помогли им в воспитании детей и удивляться, как Регина Тодоренко с Владом Топаловым все успевают, имея маленького ребенка. Пользователи также поздравляют знаменитых супругов с наступившим Новым годом и желают им огромного счастья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 05:00

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