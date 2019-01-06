Audi A8 перевоплотится в универсал повышенной проходимости





Уже в этом году общественность увидит самый настоящий универсал повышенной проходимости, который будет создан на базе Audi A8 2014 года. Удивить автолюбителей решила команда тюнинг-ателье из Италии Castanga Milano, чьи представители уже рассказали о том, как должен выглядеть в готовом варианте их новый проект. Согласно задумке, седан именуют универсалом повышенной проходимости после изменения линии крыши и формы багажника, который присутствует на традиционных моделях. Кроме того, специалисты готовятся пересмотреть и усовершенствовать «начинку» двигателя, а также оснастить автомобиль чёрным обвесом и серебряными рейлингами.Изначально Audi A8 имел двигатель на 6,5 литров и 493 лошадиных силы, но пока не известно, насколько увеличится его мощность после доработки.