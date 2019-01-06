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Audi A8 перевоплотится в универсал повышенной проходимости

Совсем скоро автомобиль Audi A8 перевоплотится в настоящий универсал повышенной проходимости. О своих планах «прокачать» модель 2014 года заявило итальянское тюнинг-ателье Castanga Milano.

Audi A8 перевоплотится в универсал повышенной проходимости

Уже в этом году общественность увидит самый настоящий универсал повышенной проходимости, который будет создан на базе Audi A8 2014 года. Удивить автолюбителей решила команда тюнинг-ателье из Италии Castanga Milano, чьи представители уже рассказали о том, как должен выглядеть в готовом варианте их новый проект. Согласно задумке, седан именуют универсалом повышенной проходимости после изменения линии крыши и формы багажника, который присутствует на традиционных моделях. Кроме того, специалисты готовятся пересмотреть и усовершенствовать «начинку» двигателя, а также оснастить автомобиль чёрным обвесом и серебряными рейлингами.

Изначально Audi A8 имел двигатель на 6,5 литров и 493 лошадиных силы, но пока не известно, насколько увеличится его мощность после доработки.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:41

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