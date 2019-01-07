Эксперты рассказали, как не попасть в аварию, если авто обдали грязью со встречной полосы





Эксперты сообщили о важности как можно быстрее вернуть «зрение» своему транспортному средству. Опытные водители заранее смогут предугадать такую ситуацию, поэтому вовремя включают дворники на «максимум». Кроме того, не нужно спешить, особенно, если погодные условия очень тяжелые – снег, дождь или слякоть, также лучше всего двигаться в правом ряду, ведь в таком случае в это место гарантированно долетит меньшее количество грязи.Стоит не забывать и о соблюдении дистанции между машинами, она должна быть максимальной. Резко тормозить категорически нежелательно, ведь сзади тоже может ехать автомобиль.