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Джоан Роулинг придумала новую жуткую подробность для вселенной Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг придумала новую подробность для вселенной Гарри Поттера. По мнению читателей, эта деталь оказалась жуткой.
Джоан Роулинг придумала новую жуткую подробность для вселенной Гарри Поттера

Джоан Роулинг рассказала поклонникам, как ее герои ходили в туалет до того, как мир изобрел сантехнику. Как известно, писательница периодически раскрывает читателям некоторые детали, которых изначально не было в ее произведениях о Гарри Поттере. Впрочем, не всегда новые подробности радуют поклонников легендарной писательницы. Не так давно автор рассказала, что до появления сантехники в Хогвартсе, маги справляли нужду, где придется. По словам Роулинг, туалетные комнаты были не всегда и не везде, поэтому до появления в 18 веке маггловской сантехники волшебники, маги и ведьмы чувствовали облегчение, где бы ни находились.

Джоан Роулинг придумала новую жуткую подробность для вселенной Гарри Поттера

Возмущению читателей не было предела. Многих поклонников обидело жуткое дополнение Джоан Роулинг, другие и вовсе заявили, что злодей был прав, когда говорил, что Хогвартс достоин того, чтобы быть уничтоженным огнем.



 
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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:22

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