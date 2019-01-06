Джоан Роулинг придумала новую жуткую подробность для вселенной Гарри Поттера





Джоан Роулинг рассказала поклонникам, как ее герои ходили в туалет до того, как мир изобрел сантехнику. Как известно, писательница периодически раскрывает читателям некоторые детали, которых изначально не было в ее произведениях о Гарри Поттере. Впрочем, не всегда новые подробности радуют поклонников легендарной писательницы. Не так давно автор рассказала, что до появления сантехники в Хогвартсе, маги справляли нужду, где придется. По словам Роулинг, туалетные комнаты были не всегда и не везде, поэтому до появления в 18 веке маггловской сантехники волшебники, маги и ведьмы чувствовали облегчение, где бы ни находились.Возмущению читателей не было предела. Многих поклонников обидело жуткое дополнение Джоан Роулинг, другие и вовсе заявили, что злодей был прав, когда говорил, что Хогвартс достоин того, чтобы быть уничтоженным огнем.