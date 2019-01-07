Ученые открыли новый способ уничтожения рака





Научное исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы при поддержке ученых из Университета Бар-Илан. Новый метод позволяет значительно стимулировать иммунную систему организма, в итоге ее клетки более эффективно распознают и уничтожают рак. Для активации иммунных клеток ученые предложили подвергнуть блокаде процесс, который запускает маркировку вирусоподобных макромолекул. Новый метод уже доказал свою эффективность при меланоме и раке легких, однако исследования необходимо продолжить. По словам ученых, в случае блокировки механизма, иммунитет становится более чувствительным, легче распознает новообразования и начинает с ними активно бороться.Ученые уверены, что потеря фукнции РНК-редактирующего фермента ADAR1 в раковых клетках позволит сделать опухоли более слабыми перед иммунотерапией. Специалисты не сомневаются, что открытый в ходе исследования способ окажется эффективным и у раковых больных действительно появится надежда на выздоровление.