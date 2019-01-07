Эксперты развеяли мифы о близнецах





Довольно часто можно услышать от близнецов, что они могут понимать друг друга даже без слов. Но причиной этому их совместное физиологическое развитие в утробе матери, а позднее - и социальное. Этот пункт перетекает в следующий. В нем говорится об особой связи между близнецами. Если первому не хорошо, то второй это чувствует. Следующий миф утверждает, что близнецам весело и без других детей, поскольку они находятся всегда в компании друг друга. Однако не стоит так думать, наоборот, необходимо давать им возможность общаться с большим количеством детей. Так как изоляция спровоцирует «рождение» между ними особого языка, который еще называют «птичьим».Еще существует миф, что внешность близнецов идентична. И это правда. Но у них скорее зеркальная идентичность, они являются отражением друг друга. Наблюдались даже случаи с зеркальным расположением внутренних органов. К примеру, у одного сердце слева, а у второго справа, так же часто бывает и с расположением родинок. Также близнецы чаще рождаются у темнокожих пар и у «старородящих» женщин, и это правда. По статистике в Нигерии появляется больше всего близнецов. И последний миф о том, что близнецы склонны выбирать одинаковые профессии и при необходимости притворяются друг другом. Такое возможно, но за правило это считать не стоит.