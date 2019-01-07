Эксперты развеяли мифы о близнецах
Неонатолог (эксперт по новорожденным) Наталья Черенкова развеяла мифы, связанные с близнецами. Ведь еще в древние времена рождение одинаковых детей являлось для людей неким знаком. Первый миф заключается в том, что такие дети имеют способности к телепатии.
Довольно часто можно услышать от близнецов, что они могут понимать друг друга даже без слов. Но причиной этому их совместное физиологическое развитие в утробе матери, а позднее - и социальное. Этот пункт перетекает в следующий. В нем говорится об особой связи между близнецами. Если первому не хорошо, то второй это чувствует. Следующий миф утверждает, что близнецам весело и без других детей, поскольку они находятся всегда в компании друг друга. Однако не стоит так думать, наоборот, необходимо давать им возможность общаться с большим количеством детей. Так как изоляция спровоцирует «рождение» между ними особого языка, который еще называют «птичьим».
Еще существует миф, что внешность близнецов идентична. И это правда. Но у них скорее зеркальная идентичность, они являются отражением друг друга. Наблюдались даже случаи с зеркальным расположением внутренних органов. К примеру, у одного сердце слева, а у второго справа, так же часто бывает и с расположением родинок. Также близнецы чаще рождаются у темнокожих пар и у «старородящих» женщин, и это правда. По статистике в Нигерии появляется больше всего близнецов. И последний миф о том, что близнецы склонны выбирать одинаковые профессии и при необходимости притворяются друг другом. Такое возможно, но за правило это считать не стоит.
Довольно часто можно услышать от близнецов, что они могут понимать друг друга даже без слов. Но причиной этому их совместное физиологическое развитие в утробе матери, а позднее - и социальное. Этот пункт перетекает в следующий. В нем говорится об особой связи между близнецами. Если первому не хорошо, то второй это чувствует. Следующий миф утверждает, что близнецам весело и без других детей, поскольку они находятся всегда в компании друг друга. Однако не стоит так думать, наоборот, необходимо давать им возможность общаться с большим количеством детей. Так как изоляция спровоцирует «рождение» между ними особого языка, который еще называют «птичьим».
Еще существует миф, что внешность близнецов идентична. И это правда. Но у них скорее зеркальная идентичность, они являются отражением друг друга. Наблюдались даже случаи с зеркальным расположением внутренних органов. К примеру, у одного сердце слева, а у второго справа, так же часто бывает и с расположением родинок. Также близнецы чаще рождаются у темнокожих пар и у «старородящих» женщин, и это правда. По статистике в Нигерии появляется больше всего близнецов. И последний миф о том, что близнецы склонны выбирать одинаковые профессии и при необходимости притворяются друг другом. Такое возможно, но за правило это считать не стоит.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:00