АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Билл Гейт: Ядерная энергия является единственным безопасным для климата способом получения электроэнергии

Сооснователь транснациональной компании Microsoft Билл Гейтс обнародовал собственные итоги 2018 года, рассказал о своих достижениях и продемонстрировал планы на будущее. Среди прочего бизнесмен подчеркнул, что ядерная энергия является единственным безопасным для климата способом получения электроэнергии на Земле, однако им никто не пользуется.

Билл Гейт: Ядерная энергия является единственным безопасным для климата способом получения электроэнергии

В 2019 году Билл Гейтс намерен найти общий язык с политиками США и решить вопрос, касающийся применения ядерной энергии на территории государства. По мнению предпринимателя, следует убедить американских лидеров стать игроками на рынке передовых ядерных технологий. При этом следует принять такой документ, который охватил бы все направления. Гейтс озабочен угасанием интереса США к исследованиям в сфере ядерной энергетики и предпочтением инвесторов вкладывать средства в другие отрасли. Ядерный синтез в настоящее время позволяет США получать около 20% всей необходимой энергии, однако возможно получение более безопасного и стабильного синтеза, который позволит в будущем практически до нуля уменьшить парниковые выбросы, считает филантроп.

При этом стоит отметить, что ядерный проект Гейтса, запущенный в Китае, был заморожен в первых числах января самим бизнесменом. Экспериментальную программу пришлось закрыть из-за давления властей США и политики Трампа, который как может, урезает возможность развивать американские технологические разработки на территории Китая.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Канадец сбросил почти 150 кг из-за чувства стыда
Билл Гейт: Ядерная энергия является единственным
Складной Galaxy X получит мощную батарею и
В Челябинской области обнаружили самый высокий
Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и
Ferrari 250 GTO стал стоить больше, чем мешок
Jenax привезёт на CES 2019 «уникальную» гибкую
Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave
Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU появятся в 2020 году
Автопроизводители Швеции и Китая объединились для
Представителем России на «Евровидении» может
Учёные: Земля постепенно отдаляется от Солнца
Игорь Николаев празднует Сочельник с отцом Олегом
Audi A8 перевоплотится в универсал повышенной
Андрей Малахов принял эстафету #верую от Николая
Джоан Роулинг придумала новую жуткую подробность
Кроссовер Kamiq от Skoda вызвал настоящий ажиотаж
Анна Михалкова рассказала, как стыдилась родной
Жителя Новокузнецка суд признал виновным после
Эксперты рассказали, полезна ли манная каша детям
В КНДР запустили технологию распознавания лиц
Ребёнка Меган Маркл и принца Гарри могут лишить
Нюша раскрыла секрет свежести своего лица без
Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку
Tesla принимает заказы в нескольких странах
Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее
Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью,
В Apple объяснили, почему корпус планшетов iPad
ВМС США направили в Чёрное море десантный корабль
Рейтинг самых долговечных авто опубликован в Сети
Просмотреть все новости