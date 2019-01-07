Билл Гейт: Ядерная энергия является единственным безопасным для климата способом получения электроэнергии





В 2019 году Билл Гейтс намерен найти общий язык с политиками США и решить вопрос, касающийся применения ядерной энергии на территории государства. По мнению предпринимателя, следует убедить американских лидеров стать игроками на рынке передовых ядерных технологий. При этом следует принять такой документ, который охватил бы все направления. Гейтс озабочен угасанием интереса США к исследованиям в сфере ядерной энергетики и предпочтением инвесторов вкладывать средства в другие отрасли. Ядерный синтез в настоящее время позволяет США получать около 20% всей необходимой энергии, однако возможно получение более безопасного и стабильного синтеза, который позволит в будущем практически до нуля уменьшить парниковые выбросы, считает филантроп.При этом стоит отметить, что ядерный проект Гейтса, запущенный в Китае, был заморожен в первых числах января самим бизнесменом. Экспериментальную программу пришлось закрыть из-за давления властей США и политики Трампа, который как может, урезает возможность развивать американские технологические разработки на территории Китая.