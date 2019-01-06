ВМС США направили в Чёрное море десантный корабль
ВМС США направили в Чёрное море десантный корабль, который уже сегодня проходит его проливы. Со слов командующего вице-адмирала, прибытие USS Fort McHenry должно продемонстрировать всему миру и союзникам из НАТО готовность Америки обеспечивать безопасность и охранять порядок в черноморской акватории.
Сегодня, 6 января, командование ВМС США опубликовало на официальном сайте заявление о том, что в Чёрное море уже направлен большой десантный корабль USS Fort McHenry с командой, включающей в себя порядка 500 морпехов на борту. Кроме того, боевой корабль ВМС США имеет доковую камеру, вмещающую в себя сразу 5 транспортных катеров с воздушными подушками, которые необходимы для высадки с борта боевой техники, а также членов команды. Длина судна составляет 190 метров, что позволило разместить на нём не только ракетное оружие, но и зенитную артиллерию.
Со слов командующего 6-м оперативным флотом вице-адмирала Лайзы Франчетти, боевой корабль направлен в Чёрное море в первую очередь для обеспечения безопасности в акватории, а также для демонстрации союзникам по НАТО полной готовности ВМС США оказывать поддержку и работать в команде.
Ранее глава Минобороны Великобритании заявил, что Черное море никогда не принадлежало России.
Сегодня, 6 января, командование ВМС США опубликовало на официальном сайте заявление о том, что в Чёрное море уже направлен большой десантный корабль USS Fort McHenry с командой, включающей в себя порядка 500 морпехов на борту. Кроме того, боевой корабль ВМС США имеет доковую камеру, вмещающую в себя сразу 5 транспортных катеров с воздушными подушками, которые необходимы для высадки с борта боевой техники, а также членов команды. Длина судна составляет 190 метров, что позволило разместить на нём не только ракетное оружие, но и зенитную артиллерию.
Со слов командующего 6-м оперативным флотом вице-адмирала Лайзы Франчетти, боевой корабль направлен в Чёрное море в первую очередь для обеспечения безопасности в акватории, а также для демонстрации союзникам по НАТО полной готовности ВМС США оказывать поддержку и работать в команде.
Ранее глава Минобороны Великобритании заявил, что Черное море никогда не принадлежало России.
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:18