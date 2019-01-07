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Складной Galaxy X получит мощную батарею и тройную камеру

Южнокорейская компания Samsung продолжает трудиться над разработкой складного смартфона Galaxy X. Возможно, новинку можно будет увидеть уже в феврале на ежегодной знаменитой выставке MWC 2019 (Mobile World Congress).

Складной Galaxy X получит мощную батарею и тройную камеру

По словам инсайдеров, Galaxy X получит батарею мощностью в 6000 мАч и тройную камеру, что, безусловно, повлияет на ценник. По некоторым данным, он может достигнуть 1 тыс $.

Потенциальный владелец в обмен на круглую сумму получит в свое распоряжение смартфон, который имеет возможность складываться пополам и превращаться в полноценный планшет с дисплеем в 7,3 дюйма. Что касается камеры, то она должна удивить глубокой резкостью.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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