Складной Galaxy X получит мощную батарею и тройную камеру





По словам инсайдеров, Galaxy X получит батарею мощностью в 6000 мАч и тройную камеру, что, безусловно, повлияет на ценник. По некоторым данным, он может достигнуть 1 тыс $.Потенциальный владелец в обмен на круглую сумму получит в свое распоряжение смартфон, который имеет возможность складываться пополам и превращаться в полноценный планшет с дисплеем в 7,3 дюйма. Что касается камеры, то она должна удивить глубокой резкостью.