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Эксперты рассказали, полезна ли манная каша детям

На вопрос о том, полезна ли манная каша детям, ответила известный врач диетолог Ольга Цимбалова. По ее словам, не стоит вводить данный продукт малышам младше одного года.

Эксперты рассказали, полезна ли манная каша детям

Несмотря на то, что практически каждый советский ребенок буквально вырос на манной каше, она не так полезна, как кажется. Ольга Цимбалова не рекомендует использовать ее в качестве прикорма, поскольку в ней содержатся такие элементы, как глиадин и фитин. Первый способен вызывать омертвение ворсинок кишечника ребенка, что будет препятствовать нормальному всасыванию питательных веществ из пищи. А второй препятствует всасыванию углеводов, железа и кальция.

Таким образом, нельзя вводить манку детям в возрасте 6 месяцев, а лучше сделать это после 1 года. И одного раза в неделю будет достаточно.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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