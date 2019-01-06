АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку дочери

Знаменитая российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева проводит отпуск в Европе, а в качестве компании для себя она выбрала свою дочь Ольгу. Артистка и ее 18-летняя наследница наслаждаются совместным путешествием. Поклонников поразила информации о том, что ее дочь курит в присутствии звездной мамы.
Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку дочери
Лариса Гузеева в своем блоге Instagram делится с подписчиками короткими видеороликами, где можно видеть небольшие фрагменты итальянских городов и их панорамы. Также он рассказывала, что ей удалось посетить любимый ресторан Эрнеста Хемингуэя. А еще она с удовольствием переехала бы в Италию, именно в Верону и поселилась бы в квартире, с окон которой открывается вид на этот город. Однако среди прочих был видеоролик, где телеведущая показала шедшую рядом дочь, у которой в руках была сигарета.
Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку дочери

Читатели блога Гузеевой критически отнеслись к данному факту. По всей видимости, Ольга уже давно не скрывает от матери эта пагубную привычку. И это вызвало среди пользователей шквал осуждения в сторону актрисы. В ответ на резкие заметки, она ответила, что не хочет, чтобы дочь пряталась, хотя и не в восторге от такой зависимости своей наследницы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нюша раскрыла секрет свежести своего лица без
Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку
Tesla принимает заказы в нескольких странах
Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее
Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью,
В Apple объяснили, почему корпус планшетов iPad
ВМС США направили в Чёрное море десантный корабль
Рейтинг самых долговечных авто опубликован в Сети
Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году
Китайский танкист: С танком Type 99A2
«Это месть»: Певица Наргиз Закирова опровергла
Александр Васильев показал интерьер своей
Нескромный снимок певицы Ханны с мужем возмутил
Победители «Русского лото» не торопятся забирать
Ученые рассказали, чем полезен холодный душ
Марат Башаров после избиения жены уехал во
Король Малайзии отрекся от престола после
В России качество бензина будет контролироваться
Знаменитый повар-гик Монро-Кассель выпустит новую
В США женщина забеременела и родила, не выходя из
Ведунья предсказала Анастасии Заворотнюк
В Индии хотят вскрыть таинственную дверь храма
Оксана Самойлова рассказала о хорошем аппетите
Отец Меган Маркл обвинил принца Гарри в
Астрономы показали голубую туманность в форме
После скандала в Абу-Даби все композиции Егора
Эксперты назвали главные причины сбоев в Windows
Эксперты рассказали, какие изменения внесут в
Мария Кожевникова отыскала крестного отца,
Китай стремится первым выйти на контакт с
Просмотреть все новости