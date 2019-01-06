Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку дочери



Лариса Гузеева в своем блоге Instagram делится с подписчиками короткими видеороликами, где можно видеть небольшие фрагменты итальянских городов и их панорамы. Также он рассказывала, что ей удалось посетить любимый ресторан Эрнеста Хемингуэя. А еще она с удовольствием переехала бы в Италию, именно в Верону и поселилась бы в квартире, с окон которой открывается вид на этот город. Однако среди прочих был видеоролик, где телеведущая показала шедшую рядом дочь, у которой в руках была сигарета.

Лариса Гузеева в своем блоге Instagram делится с подписчиками короткими видеороликами, где можно видеть небольшие фрагменты итальянских городов и их панорамы. Также он рассказывала, что ей удалось посетить любимый ресторан Эрнеста Хемингуэя. А еще она с удовольствием переехала бы в Италию, именно в Верону и поселилась бы в квартире, с окон которой открывается вид на этот город. Однако среди прочих был видеоролик, где телеведущая показала шедшую рядом дочь, у которой в руках была сигарета.

Знаменитая российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева проводит отпуск в Европе, а в качестве компании для себя она выбрала свою дочь Ольгу. Артистка и ее 18-летняя наследница наслаждаются совместным путешествием. Поклонников поразила информации о том, что ее дочь курит в присутствии звездной мамы.Читатели блога Гузеевой критически отнеслись к данному факту. По всей видимости, Ольга уже давно не скрывает от матери эта пагубную привычку. И это вызвало среди пользователей шквал осуждения в сторону актрисы. В ответ на резкие заметки, она ответила, что не хочет, чтобы дочь пряталась, хотя и не в восторге от такой зависимости своей наследницы.