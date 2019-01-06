Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее научила роль в сериале «Сваты»

По словам Людмилы Артемьевой, теперь она не заостряет внимание на отрицательных событиях, пересмотрела отношение к некоторым людям и по-новому взглянула на собственные качества, которые ранее не устраивали. Звездная актриса отметила, что благодарна проекту «Сваты» и многочисленным зрителям, которые дали колоссальную поддержку и позволили иначе взглянуть на себя. Свой пост Людмила Артемьева сопроводила фотокадром из пятой части любимого миллионами зрителей сериала. Подписчики актрисы благодарят звезду за работу в проекте и фильм «Сваты» в целом за тепло и доброту. Пользователи признаются Людмиле Артемьевой в любви и пишут, что с нетерпением ждут продолжения картины.«Вы пример для подражания дорогая, всегда с восхищением смотрю», «Вы моя любимая актриса!!! Вы прекрасны в каждом сериале. А в проекте «Сваты» роль Ольги Ковалёвой вам очень идёт», «Как же я Вас обожаю! Талантище!», «Людмила, спасибо Вам и всей команде за «Сватов», в современном кинематографе это самый душевный проект, всегда поднимает настроение, заряжает позитивом», - пишут поклонники звезды.