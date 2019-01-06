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Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее научила роль в сериале «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева, ставшая суперпопулярной после роли в сериале «Сваты», призналась многочисленным подписчикам в Instagram, чему ее научила эта работа. Главное, что взяла от своей героини Ольги Ковалевой звезда, это беспристрастное отношение к негативным моментам в своей жизни.
Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее научила роль в сериале «Сваты»

По словам Людмилы Артемьевой, теперь она не заостряет внимание на отрицательных событиях, пересмотрела отношение к некоторым людям и по-новому взглянула на собственные качества, которые ранее не устраивали. Звездная актриса отметила, что благодарна проекту «Сваты» и многочисленным зрителям, которые дали колоссальную поддержку и позволили иначе взглянуть на себя. Свой пост Людмила Артемьева сопроводила фотокадром из пятой части любимого миллионами зрителей сериала. Подписчики актрисы благодарят звезду за работу в проекте и фильм «Сваты» в целом за тепло и доброту. Пользователи признаются Людмиле Артемьевой в любви и пишут, что с нетерпением ждут продолжения картины.
Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее научила роль в сериале «Сваты»

«Вы пример для подражания дорогая, всегда с восхищением смотрю», «Вы моя любимая актриса!!! Вы прекрасны в каждом сериале. А в проекте «Сваты» роль Ольги Ковалёвой вам очень идёт», «Как же я Вас обожаю! Талантище!», «Людмила, спасибо Вам и всей команде за «Сватов», в современном кинематографе это самый душевный проект, всегда поднимает настроение, заряжает позитивом», - пишут поклонники звезды.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:00

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