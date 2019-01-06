Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью, которая научилась ползать
Актриса Анна Хилькевич похвасталась первыми серьезными успехами своей 4-месячной дочери, которая научилась ползать. Звездная мама уверена, что на достижения наследницы влияют живой витамин D и воздушные ванны.
Анна Хилькевич опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram новое фото с младшей дочерью. На снимке счастливая мама держит кроху в руках, а ее головку украшает нарисованная шапочка Санты. Под фото актриса сообщила, что ее дочь растет не по дням, а по часам, в 4,5 месяца она уже научилась ползать назад, еще немного и она научится сидеть. В конце поста Анна Хилькевич добавила, что на растущий и развивающийся организм влияют природные факторы типа солнечных ванн и витамина D. Многочисленные поклонники оценили публикацию, пользователи поздравляют актрису с успехами младшей дочери и желают звездной наследнице крепкого здоровья.
«Девочки такие девочки, быстро растут и развиваются», «Две куколки! Люблю вас и вашу семью!», «Потрясающие мама и дочь», - пишут фанаты.
Новый пост Анны Хилькевич собрал за считанные часы свыше 350 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комментариев.
Анна Хилькевич опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram новое фото с младшей дочерью. На снимке счастливая мама держит кроху в руках, а ее головку украшает нарисованная шапочка Санты. Под фото актриса сообщила, что ее дочь растет не по дням, а по часам, в 4,5 месяца она уже научилась ползать назад, еще немного и она научится сидеть. В конце поста Анна Хилькевич добавила, что на растущий и развивающийся организм влияют природные факторы типа солнечных ванн и витамина D. Многочисленные поклонники оценили публикацию, пользователи поздравляют актрису с успехами младшей дочери и желают звездной наследнице крепкого здоровья.
«Девочки такие девочки, быстро растут и развиваются», «Две куколки! Люблю вас и вашу семью!», «Потрясающие мама и дочь», - пишут фанаты.
Новый пост Анны Хилькевич собрал за считанные часы свыше 350 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:47