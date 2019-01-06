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Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью, которая научилась ползать

Актриса Анна Хилькевич похвасталась первыми серьезными успехами своей 4-месячной дочери, которая научилась ползать. Звездная мама уверена, что на достижения наследницы влияют живой витамин D и воздушные ванны.
Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью, которая научилась ползать

Анна Хилькевич опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram новое фото с младшей дочерью. На снимке счастливая мама держит кроху в руках, а ее головку украшает нарисованная шапочка Санты. Под фото актриса сообщила, что ее дочь растет не по дням, а по часам, в 4,5 месяца она уже научилась ползать назад, еще немного и она научится сидеть. В конце поста Анна Хилькевич добавила, что на растущий и развивающийся организм влияют природные факторы типа солнечных ванн и витамина D. Многочисленные поклонники оценили публикацию, пользователи поздравляют актрису с успехами младшей дочери и желают звездной наследнице крепкого здоровья.

«Девочки такие девочки, быстро растут и развиваются», «Две куколки! Люблю вас и вашу семью!», «Потрясающие мама и дочь», - пишут фанаты.
Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью, которая научилась ползать

Новый пост Анны Хилькевич собрал за считанные часы свыше 350 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:47

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