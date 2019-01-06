Рейтинг самых долговечных авто опубликован в Сети





Лидерство продолжают удерживать модели знаменитого японского бренда. Как оказалось, легковые машины, выпущенные автомобилестроительной корпорацией Toyota Motor Corporation, способны проработать не одно десятилетие. Причем речь идет об активной эксплуатации. На второй позиции расположились автомобили компании. Третья строчка досталась автомобилестроителям. Четвертое место разделили между собой моделиЗамыкают список немецкие автомобили. Качество этих европейских машин оказалось хуже, нежели у японских автомобилестроителей, которые заняли все первые места.