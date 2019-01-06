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Рейтинг самых долговечных авто опубликован в Сети

Рейтинг самых долговечных автомобилей опубликовали в Сети независимые эксперты. Речь идет о машинах, которые после 15 лет эксплуатации можно передать в другие руки с уверенностью, что они еще послужат новому хозяину.
Рейтинг самых долговечных авто опубликован в Сети

Лидерство продолжают удерживать модели знаменитого японского бренда Toyota. Как оказалось, легковые машины, выпущенные автомобилестроительной корпорацией Toyota Motor Corporation, способны проработать не одно десятилетие. Причем речь идет об активной эксплуатации. На второй позиции расположились автомобили компании Honda. Третья строчка досталась автомобилестроителям Subaru и Acura. Четвертое место разделили между собой модели Hyundai и KIA.

Замыкают список немецкие автомобили Volkswagen и Mercedes. Качество этих европейских машин оказалось хуже, нежели у японских автомобилестроителей, которые заняли все первые места.



 
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Авто
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:07

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