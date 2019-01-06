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Нюша раскрыла секрет свежести своего лица без макияжа

Певица Нюша, не так давно ставшая впервые мамой, всегда выглядит свежо и молодо. Секретом собственной красоты без макияжа звезда поделилась в микроблоге Instagram.
Нюша раскрыла секрет свежести своего лица без макияжа

Певица Нюша входит в тот небольшой список отечественных звезд, которые могут позволить себе появиться на публике без капли макияжа. Частично за свою красивую внешность звезда может поблагодарить гены, но все остальное, как оказалось, результат большого труда. Нюша опубликовала в Instagram новый пост, который сопроводила эффектной фотографией. На снимке певица позирует без мэйкапа и выглядит как совершенно юная особа. При этом знаменитость призналась, что не всегда получается быть настолько свежей с утра особенно после новогодних праздников. Нюша поинтересовалась, как восстанавливают свежесть поклонницы, и призналась, что ей помогают полноценный сон и японские или корейские маски. Подписчики в восторге от признания звезды и просят свою любимицу как можно чаще делиться своими секретами красоты.

«Без make up как минимум минус 10 лет», «Мне лично без мейка больше нравитесь. Зачем прятать такую красоту под тоннами косметики», «Вы прекрасны, Боже! Ты даже без мэйка самая самая красивая», Нюша, как всегда выглядишь на высоте», - пишут поклонники.
Нюша раскрыла секрет свежести своего лица без макияжа

Рекомендация Нюши собрала почти 100 000 лайков, и это всего за несколько часов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:43

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