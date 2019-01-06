В Челябинской области обнаружили самый высокий сугроб





Любители активного вида отдыха уже обосновали для себя это место. Они снимали жилье неподалеку и отправлялись кататься на снегоходах. А в прошлом году эту проблему решили, построив базы отдыха, которые всегда готовы к приезду посетителей. Также у них в арсенале есть вся необходимая экипировка.Теперь такой отдых может быть доступен каждому южноуральцу вне зависимости от возраста. За всеми подробностями можно обратиться к сотрудникам региональных тур фирм.