АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Челябинской области обнаружили самый высокий сугроб

В деревне Бердяуш, что расположена в Катав-Ивановском районе, придумали, как повысить туристический интерес к региону. Пресс-секретарь центра развития туризма Челябинской области Ольга Сукинова отметила, что данная местность знаменита самыми высокими сугробами, которые могут достигать 5 метров.
В Челябинской области обнаружили самый высокий сугроб

Любители активного вида отдыха уже обосновали для себя это место. Они снимали жилье неподалеку и отправлялись кататься на снегоходах. А в прошлом году эту проблему решили, построив базы отдыха, которые всегда готовы к приезду посетителей. Также у них в арсенале есть вся необходимая экипировка.

Теперь такой отдых может быть доступен каждому южноуральцу вне зависимости от возраста. За всеми подробностями можно обратиться к сотрудникам региональных тур фирм.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области обнаружили самый высокий
Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и
Ferrari 250 GTO стал стоить больше, чем мешок
Jenax привезёт на CES 2019 «уникальную» гибкую
Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave
Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU появятся в 2020 году
Автопроизводители Швеции и Китая объединились для
Представителем России на «Евровидении» может
Учёные: Земля постепенно отдаляется от Солнца
Игорь Николаев празднует Сочельник с отцом Олегом
Audi A8 перевоплотится в универсал повышенной
Андрей Малахов принял эстафету #верую от Николая
Джоан Роулинг придумала новую жуткую подробность
Кроссовер Kamiq от Skoda вызвал настоящий ажиотаж
Анна Михалкова рассказала, как стыдилась родной
Жителя Новокузнецка суд признал виновным после
Эксперты рассказали, полезна ли манная каша детям
В КНДР запустили технологию распознавания лиц
Ребёнка Меган Маркл и принца Гарри могут лишить
Нюша раскрыла секрет свежести своего лица без
Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку
Tesla принимает заказы в нескольких странах
Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее
Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью,
В Apple объяснили, почему корпус планшетов iPad
ВМС США направили в Чёрное море десантный корабль
Рейтинг самых долговечных авто опубликован в Сети
Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году
Китайский танкист: С танком Type 99A2
«Это месть»: Певица Наргиз Закирова опровергла
Просмотреть все новости