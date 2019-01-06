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«Это месть»: Певица Наргиз Закирова опровергла слухи о своем непрофессионализме

Певица Наргиз Закирова категорически опровергла слухи о собственном непрофессионализме и пьянстве во время гастролей. Звезда заявила, что ее бывший директор, который и является автором сплетен, просто мстит, как отвергнутая женщина.
«Это месть»: Певица Наргиз Закирова опровергла слухи о своем непрофессионализме

До определенного момента Наргиз Закирова славилась своей безупречной репутацией, однако в середине минувшего года внезапно оказалась в центре скандала. Бывший концертный директор обвинил звезду в непрофессиональном отношении к работе. Сама певица узнала о претензиях бывшего сотрудника не так давно, как следствие поспешила дать комментарий. По словам звезды, автор истории о ее «нерадивом поведении» действительно работал с ней и коллективом, года полтора назад она даже видела его, правда мельком. Наргиз утверждает, что поработать с этим человеком согласилась под давлением. Он умолял бывшего концертного директора организовать для певицы гастроли, они согласились и получили в ответ эту кошмарную историю.
«Это месть»: Певица Наргиз Закирова опровергла слухи о своем непрофессионализме

Наргиз Закирова заявила, что работать с новым человеком оказалось сложно, а как выяснилось позже, вместо решения всех организационных вопросов он просто отдыхал в Италии. Дошло до того, что пришлось извиняться перед публикой. Такая необходимость возникла после того, как организаторы просто перепутали время начала концерта, и зрителям пришлось прождать певицу целый час. Этот инцидент стал последней каплей, после чего сотрудничество было расторгнуто. Директора с командой уволили за профнепригодность. Закирова уверена, что появившиеся слухи это просто его месть.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:26

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