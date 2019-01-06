Александр Васильев показал интерьер своей парижской квартиры

Александр Васильев имеет квартиру в столице Франции и проводит там не очень много времени, однако когда он все же туда приезжает, то становится очень «домашним». В социальной сети Instagram он показал одну часть комнаты со стеной завешенной всевозможными картинами и красивым резным диваном, на который историк аккуратно присел. Под постом Васильев написал так: «Когда я бываю дома в Парижской квартире, ношу домашние вязанные шерстяные тапочки и удобные мне теплые зимние вещи, наслаждаюсь стариной моего интерьера и обдумываю планы новых свершений в 2019 году. Всех поздравляю с Новым годом и наступающим православным Рождеством!».Читатели блога Александра Васильева засыпали его интерьер комплиментами. Очень многие отметили, что это красота, от которой веет историей, но убираться в нем будет сложно. Кто-то подчеркнул, что там не так тепло, если он так тепло одет.