Король Малайзии отрекся от престола после женитьбы на «Мисс Москва-2015»





Мухаммад Пятый возглавил монархическое государство в конце 2016 года и должен был оставаться у власти на протяжении пяти лет. Но пару месяцев назад стало известно о том, что 49-летний король выбрал себе в жены и вступил в законный брак с девушкой, которая победила в конкурсе «Мисс Москва-2015». И эта новость наделала много шума.Речь идет об Оксане Воеводиной, которая ради нового мужа и новой родины выбрала себе и новое имя – Рихана.В воскресенье, 6 января, королевский дворец Малайзии распространил официальное заявление о том, что король отрекается от престола.