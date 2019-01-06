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Король Малайзии отрекся от престола после женитьбы на «Мисс Москва-2015»

Король Малайзии Мухаммад V принял решение отречься от престола после женитьбы на «Мисс Москва-2015». Мотивы правителя остаются неизвестными, о чем пишет ряд зарубежных СМИ.

Король Малайзии отрекся от престола после женитьбы на «Мисс Москва-2015»

Мухаммад Пятый возглавил монархическое государство в конце 2016 года и должен был оставаться у власти на протяжении пяти лет. Но пару месяцев назад стало известно о том, что 49-летний король выбрал себе в жены и вступил в законный брак с девушкой, которая победила в конкурсе «Мисс Москва-2015». И эта новость наделала много шума.

Король Малайзии отрекся от престола после женитьбы на «Мисс Москва-2015»

Речь идет об Оксане Воеводиной, которая ради нового мужа и новой родины выбрала себе и новое имя – Рихана.

В воскресенье, 6 января, королевский дворец Малайзии распространил официальное заявление о том, что король отрекается от престола.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:00

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