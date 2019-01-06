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Нескромный снимок певицы Ханны с мужем возмутил пользователей Сети

Нескромный снимок певицы Ханны в купальнике, на котором она позирует в обнимку с полуголым мужем, возмутил пользователей Сети. Скандальное фото было сделано во время отдыха в Майами.
Нескромный снимок певицы Ханны с мужем возмутил пользователей Сети

Певица Ханна и генеральный директор бренда Black Star Павел Курьянов состоят в официальном браке уже три года. Минувшей осенью звезда родила любимому мужу наследницу. Певица накануне новогодних праздников призналась, что в 2018 году исполнились ее самые заветные мечты, и пожелала своим многочисленным поклонникам такого же большого счастья. Спустя несколько дней Ханна опубликовала новый пост. Звезда обнародовала фото, на котором лежит спящей на огромном лежаке с любимым в пляжной одежде, а рядом в коляске спит ее дочь. Снимок певица подписала просто: «Мои любимые рядом». Подписчики отнеслись к публикации далеко неоднозначно. Поклонники отметили, что супруги выбрали не самый лучший ракурс, и на снимке они выглядят не очень прилично. Впрочем, истинные фанаты встали на сторону своей любимицы. Пользователи пишут, мол, этой паре есть что показать, так почему бы этого не сделать.

«Человек работал над собой, мы видим отличный результат. Так почему бы не показать, когда есть что? В конце концов не голая, чего столько негодующих? Красивая, эстетичная фотография», «Очень трогательно и по-семейному, Совершенство - это тело Ханны!», «Счастье - это любимый муж и ребенок рядом! Такая трогательная фотография», - пишут преданные фанаты.
Нескромный снимок певицы Ханны с мужем возмутил пользователей Сети

Пляжный снимок Ханны с мужем собрал за несколько часов свыше 160 000 отметок «Нравится» и огромное количество комментариев.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:52

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